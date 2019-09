Casablanca: un drame a eu lieu près de la mosquée Hassan II

Un jeune de 19 ans a eu une mésaventure qui lui a coûté la vie samedi dernier. Alors qu’il était en face de la mer, non loin de la mosquée Hassan II, le jeune homme a perdu sa chaussure. Il a décidé d’aller la chercher, mais ne s’est pas rendu compte du danger. La mer, très agitée, l’a rapidement emporté.

Des citoyens l’ont ensuite repéré et ont appelé les secours. Les pompiers l’ont secouru et l’ont emmené à l’hôpital le plus proche. L’homme, qui était dans un état critique, a malheureusement succombé à ses blessures.

S.L.