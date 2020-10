Casablanca: un chirurgien succombe au covid-19

Le secteur de la Santé a encore perdu un de ses professionnels mercredi: le Professeur Mohamed Moumen, chirurgien et ancien chef de service à l’hôpital Ibnou Rochd, est décédé du Covid-19.

« Une autre fois, les médecins sont endeuillés par le décès d’un collègue et de leur professeur, Mohamed Moumen (professeur spécialiste en chirurgie générale) à cause du coronavirus », a annoncé Dr Abdellatif Yassi, médecin spécialiste de médecine des urgences et des intoxications à l’hôpital provincial Hassan II d’Agadir.

Plusieurs médecins et professionnels de la santé ont perdu la vie des suites du Covid-19. Même si pour certains, le décès n’est pas directement lié au virus, il n’en reste pas moins certain que leur contamination a aggravé leur état. Le prof Yassi présente ses condoléances à l’épouse du défunt, elle-même gynécologue-obstétricienne, et à ses enfants.

S.Z.