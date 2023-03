Casablanca: un cambrioleur dans les filets de la police

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire relevant du district de sûreté Moulay Rachid à Casablanca sont parvenus, jeudi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un individu de 47 ans pour son implication présumée dans une affaire de vol avec l’usage de fausses clés, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le mis en cause a été interpellé pour son implication présumée dans plusieurs affaires de cambriolages de commerces et d’une agence de transfert d’argent dans la région de Moulay Rachid, dont une avait fait l’objet d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, précise la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, ajoute la même source.

