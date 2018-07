Casablanca: un bus percute le tram, plusieurs blessés (VIDEO)

RATP Dev Casablanca appelle à plus de vigilance de la part des différents acteurs de la route et rappelle l’importance du respect du code de la route.

Cet accident n’a entraîné aucun blessé parmi les passagers du tramway mais on compte plusieurs blessés parmi les passagers du bus qui ont été transportés à l’hôpital. La protection civile et les forces de l’ordre sont immédiatement intervenues sur les lieux de l’accident.