Casablanca: un Brésilien est dans de (très) mauvais draps

Une quantité de 985 grammes de cocaïne, emballée dans 87 capsules, a été extraite, lundi soir au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca, des intestins d’un ressortissant brésilien, a indiqué ce mardi la DGSN.

Le Brésilien avait été arrêté, par les éléments de la sûreté nationale, le 4 avril à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca alors qu’il était à bord d’un vol en provenance de Sao Paulo (Brésil) à destination de Paris, a précisé la DGSN.

Le contrôle au scanner avait montré alors des substances suspectes dans son ventre sous forme de capsules, soupçonnées de contenir de la cocaïne, ajoute la même source.

Le mis en cause avait été ensuite transféré à l’hôpital pour l’extraction des capsules de cocaïne, avant d’être placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour déterminer les liens supposés du suspect avec des réseaux de trafic international de cocaïne entre l’Europe et l’Amérique latine, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)