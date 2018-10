Casablanca: un autre pont risque de faire des dégâts

Les accidents sur les routes du Maroc, liés au manque de sécurité sont assez fréquents et font parfois des blessés graves et même des morts.

Selon Al Akhbar, un poids-lourd avait percuté, il y a quelques mois, les piliers du pont en question. Au lieu de réparer les dégâts, le Conseil de la ville s’est contenté de mettre des barrières afin de permettre aux piétons de passer et aux conducteurs de rouler entre Sidi Othmane et Drissia.