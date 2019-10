Casablanca: un appartement en feu à cause d’un chargeur de téléphone

Un terrible incendie s’est déclenché jeudi 3 octobre dans un appartement au quartier Belvédère, à Casablanca. Selon une source de Le Site info, le drame a été provoqué par un chargeur de téléphone, qui a explosé, mettant le feu à l’appartement.

Alertés, la police et les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux, rapporte la même source, précisant que le feu a été maîtrisé dans un temps record.

Et d’ajouter que l’incendie n’a heureusement pas fait de victimes.

Depuis quelques mois, plusieurs décès ont été enregistrés au Maroc, provoqués par des chargeurs fabriqués en Chine et qui peuvent exploser à tout moment, causant de véritables drames.

Rappelons qu’une large campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des batteries pour téléphones portables présents sur le marché local a été lancé le 11 septembre, à l’initiative du ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, en étroite collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur.

Cette campagne vise à protéger le consommateur en vue d’éviter les accidents découlant de l’utilisation des chargeurs et batteries, qui ont souvent des conséquences dramatiques sur les familles marocaines, et à sensibiliser les distributeurs de ces produits, y compris les détaillants, sur leurs obligations légales et réglementaires, indiqué le ministère dans un communiqué.

S.L.