Casablanca: Touria Jebrane hospitalisée

La grande comédienne marocaine, Touria Jebrane, a été hospitalisée à l’hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan de Casablanca.

L’ex-ministre de la Culture, de 2007 à 2009, dans le gouvernement Abbas El Fassi souffre de problèmes de santé. Et selon une source fiable de Le Site Info, l’hospitalisation de Touria Jebrane a eu lieu il y a un peu plus d’une semaine, le jour de la célébration de l’Aid Al-Adha, suite à de fortes douleurs ressenties.

Les problèmes de santé de notre célèbre comédienne « n’ont absolument aucun rapport avec le nouveau coronavirus », a tenu à préciser notre source. Celle-ci sollicite, avec émotion, les prières du large public de Touria Jebrane, ainsi que de ses admirateurs proches et amis, pour sa prompte guérison.

Par ailleurs, Hayat Jebrane, la soeur de la grande comédienne, a annoncé la nouvelle, via sa page officielle sur le réseau social Instagram, mercredi 12 août. Et elle a accompagné sa publication par de nombreuses photos de Touria Jebrane.

« Combien de fois nous a-t-elle émerveillés par son talent de comédienne, sur les planches du théâtre marocain et arabe! Une artiste au vrai sens du mot! Talentueuse, douée, créative et engagée dans son amour pour son public et pour sa patrie. Fidèle à ses collègues et au succès probant dans toutes les oeuvres auxquelles elle a participé », a écrit en substance Hayat Jebrane sur sa soeur malade.

Et d’ajouter que la grande comédienne est souffrante actuellement. « C’est la volonté divine contre laquelle on n’y peut rien! Merci à Sa Majesté pour son soutien royal généreux! Merci à tous les médecins qui ont pris en charge Touria Jebrane! Nous connaissons tous la forte volonté de celle-ci. Et, aujourd’hui, elle lutte avec courage, foi et détermination contre la maladie ».

La soeur de Touria Jebrane a conclu sa publication en s’adressant au public et admirateurs de la grande comédienne: « Vos prières lui seront nécessaires et bénéfiques. Nous prions tous pour qu’elle guérisse et recouvre la santé ».

De leur côté, de nombreux artistes marocains, ainsi que les followers de Hayat Jebrane ont réagi à son émouvante publication. Tous ont manifesté leur grande tristesse à l’annonce de cette nouvelle. Et tous ont exprimé leurs sincères voeux de prompte guérison à notre grande comédienne, Touria Jebrane.

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)