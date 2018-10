Casablanca: TIBU Maroc s’allie au CMM en faveur de la jeunesse

Une convention de partenariat a été signée pour trois ans entre Le Comptoir Métallurgique Marocain (CMM), filiale du groupe Holmarcom, et TIBU Maroc, afin de promouvoir les valeurs du sport auprès de la jeunesse d’Al Hank, à Casablanca.

“Au CMM, nous avons la conviction qu’un Maroc meilleur se construit à partir d’une base solide et saine constituée d’une enfance en bonne santé, instruite et ouverte sur le monde. A travers notre partenariat avec TIBU Maroc et le lancement du centre Al Hank, nous voulons participer à l’éducation et la formation de ces enfants afin de les préparer à devenir les Femmes et Hommes qui contribueront positivement au développement de notre pays”, a déclaré Kenza BENSALAH, Administrateur Directeur Général du Comptoir Métallurgique Marocain.

L’inauguration du centre TIBU Al Hank a eu lieu le jeudi 25 octobre à l’école Ibnou Hazm dans le quartier d’Al Hank à Casablanca. Les jeunes bénéficiaires sélectionnés des écoles primaires situés à Al Hank ont eu l’occasion de découvrir une nouvelle cour d’école, entièrement réaménagée en terrains de basketball pour l’occasion par TIBU. Des kits sportifs complets (espadrilles professionnelles, survêtements, tenues, casquettes et sacs) ont été distribués en présence de leurs parents, avant le démarrage des premiers ateliers de basketball.

Les deux partenaires ont ainsi convenu d’accompagner les jeunes d’Al Hank, grâce à ce centre de Basketball et de développement personnel créé en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de la région Casa-Settat et la direction provinciale de Casa-Anfa.

Ce centre social et sportif a pour objectif de former les bénéficiaires au Basket, les initier au leadership et à l’engagement civique, renforcer leurs aptitudes scolaires et linguistiques et les autonomiser pour l’avenir.

“Je remercie vivement Le Comptoir Métallurgique Marocain de nous permettre d’initier davantage d’enfants issus de quartiers populaires à la pratique du basketball et de les inscrire dans des parcours de réussite grâce à une politique d’éducation par le sport” a déclaré Mohamed Amine ZARIAT, Président Fondateur de l’organisation TIBU Maroc.

Initié dans le cadre de l’axe de l’organisation TIBU Maroc intitulé “TIBU for Morocco” pour répondre à la problématique de l’insertion socio-économique des jeunes, à la lutte contre l’abandon scolaire et à l’autonomisation des jeunes filles.

TIBU Maroc a pour ambition de créer 52 centres à l’horizon 2021 dans les 12 régions du royaume afin de créer un impact fort et durable auprès des communautés les plus vulnérables.

S.L.