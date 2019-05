Casablanca: terrible incendie ce lundi à Ain Sbaa

Un incendie s’est déclenché dans les premières heures de ce lundi 6 mai dans une usine de fabrication de chaussures à Ain Sbaa, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, aucune mort n’est à déplorer vu que l’incendie a éclaté avant l’arrivée des ouvriers.

Alertés, les autorités et les éléments de la protection civile se sont rendus à l’usine incendié et une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a semé la panique parmi les employés de l’usine.

La même source a précisé que l’incendie a causé d’énormes dégâts matériels, précisant que le feu a ravagé toutes les chaussures de l’usine.

K.Z.