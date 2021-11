Casablanca: tentative d’attaque au couteau dans une mosquée

Un individu souffrant apparemment de troubles mentaux en a voulu à l’imam et au muezzin d’une mosquée casablancaise, située à Ain Chock, lundi 29 novembre, pendant la prière matinale d’Al-Fajr.

A l’aide d’une arme blanche, le forcené a tenté de s’attaquer aux deux hommes. Les services sécuritaires de Ain Chock sont parvenus à maîtriser et à interpeller l’individu, âgé de 45 ans, donnant des signes flagrants de troubles mentaux, accusé de profanation d’un lieu de culte et en possession d’une arme blanche, mettant en danger la vie de personnes.

Le mis en cause s’était introduit dans la mosquée et a menacé de son arme l’imam et le muezzin, avant que les services sécuritaires ne réussissent à le neutraliser, selon un communiqué sur cette affaire de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

La même source a annoncé que l’individu a été placé en garde, sous la supervision du parquet général compétent, pour complément d’enquête sur cette affaire et pour élucider les circonstances réelles et le mobile de cet acte criminel.

M.R.