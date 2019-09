Casablanca: si vous prenez le tram, ceci vous concerne

A partir du lundi 30 septembre 2019, une nouvelle station sera desservie par la ligne T2 du tramway de Casablanca, portant ainsi le nombre de stations desservies à 66.

Les usagers casablancais ainsi que les habitants des quartiers Hay Hassani, Oulfa, CIL … seront les premiers bénéficiaires de cette ouverture, qui vient étoffer davantage la densité du réseau et élargir sa couverture géographique dans la ville Blanche.

Située dans le quartier d’Anfa sur le site de l’ancien aéroport historique de la ville, la station baptisée « Place Financière » connaîtra son premier flux de passagers dès le 30 septembre prochain.

Le choix de l’appellation “Place Financière” se rapporte directement à la tour Casa Finance City, sise à proximité de la station et véritable centre névralgique de la finance et de l’économie casablancaises.

Cette ouverture vient donc accompagner l’essor de cette nouvelle zone d’activités, et répondre à la nécessité pour les Casablancais de se rendre quotidiennement dans ce nouveau lieu de vie de la capitale économique (résidences, entreprises, commerces, loisirs). Les clients de cette station, pourront acheter et recharger leur titre de transport au niveau des distributeurs à l’entrée de toutes les stations du réseau, ou souscrire à un abonnement au niveau de l’agence commerciale d’Abdelmoumen. Et pour davantage de proximité de service et répondre à la demande des premiers clients, des cartes rechargeables, à vocation d’être durable contrairement au ticket qui lui est jetable, seront vendues à l’intérieur de la station.

La station Place Financière fait partie des 4 stations de la zone Casa-Anfa réalisées depuis le lancement de la première ligne de tramway en 2012, et était jusqu’à présent fermée en raison des nombreux chantiers qui avaient cours dans le périmètre.

Pour rappel, les trois autres stations encore fermées ouvriront à leur tour leurs portes aux usagers du tramway de Casablanca dans un futur proche.