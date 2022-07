Casablanca-Settat: plus de 800 propositions soumises pour la mise en oeuvre du PDR

Plus de 800 propositions ont été soumises par les participants aux réunions de concertation tenues récemment dans les différentes préfectures et provinces de la région de Casablanca-Settat pour la mise en oeuvre du Programme de Développement Régional (PDR) de la région pour la période 2022-2027.

Selon un rapport de la région, ces propositions émanent de 600 participants ayant pris part à des ateliers, organisés durant la période allant du 30 mai au 6 juillet dans 9 provinces et préfectures de la région autour des thématiques « Economie et Emploi », « Cadre de vie urbain, « Cadre de vie rural » et « Mobilité intra-régionale ».

S’agissant du volet « Economie et Emploi », la priorité a été accordée, entre autres, à la promotion des zones industrielles et d’activités économiques, l’amélioration de l’offre de formation professionnelle et l’amélioration des conditions de vie des étudiants, la réduction des entraves à l’entrepreneuriat, le soutien du tourisme, l’appui aux industries culturelles et créatives et l’amélioration de la compétitivité logistique.

S’agissant de l’axe se rapportant au cadre de vie urbain, les provinces et préfectures ont souligné l’impératif de pallier au manque au niveau des infrastructures de base, sociales et administratives, de développer l’emploi de proximité et du sport de proximité et d’améliorer l’offre culturelle de proximité pour promouvoir cet axe.

En ce qui concerne le cadre de vie rural, les participants à ces réunions de consultation ont mis l’accent sur la nécessité de pallier au manque au niveau des infrastructures de base, sociales et administratives, de promouvoir la digitalisation du milieu rural, de développer le sport de proximité et les zones d’activités rurales telles que les souks, les abattoirs et les unités de valorisation des produits agricoles, outre d’améliorer l’offre de formation professionnelle dans le milieu rural.

Quant à l’axe lié à la mobilité intra-régionale, les propositions ont porté sur l’importance du désenclavement du milieu rural et de l’amélioration de la mobilité intra-provinciale et intra-régionale, ainsi que sur la nécessité de parvenir à des solutions structurelles concernant le transport public au niveau du grand Casablanca.

La problématique de la rareté des ressources en eau a été aussi au centre des réunions de concertation dans le cadre de l’axe de l’adaptation environnementale. A cet égard, les recommandations se sont articulées autour de la valorisation, la préservation et la rationalisation de l’utilisation des ressources en eaux, la réduction des émissions à effet de serre et l’amélioration du traitement des déchets, ainsi que la protection des forêts et des côtes maritimes.

Le PDR est le document de référence qui sert à la programmation des projets et des actions prioritaires à l’échelle régionale, dans le but de réaliser un développement intégré et durable portant notamment sur l’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique.