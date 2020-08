Casablanca: se dirige-t-on vers un reconfinement total?

L’augmentation des cas confirmés de Covid-19, concernant la Région Casablanca-Settat, devient de plus en plus alarmante. Situation qui a poussé les autorités locales et sécuritaires à durcir les mesures d’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, plusieurs quartiers casablancais ont été barricadés, une surveillance et un contrôle des déplacements des citoyens ont été plus accrus. De même que ce contrôle strict a concerné les cafés et les autres commerces, de crainte que lesdits quartiers ne se transforment en foyers de contamination du nouveau coronavirus.

Le nombre de quartiers barricadés en dit long sur la dangerosité de la situation et sur la détermination des autorités à tout mettre en oeuvre pour endiguer au maximum le risque de propagation de la pandémie.

Pour rappel, il s’agit de quartiers populaires à Hay Mohammadi, Hay Moulay Rachid, l’ancienne médina, Salmia, Sidi Moumen, Anassi et Sidi Bernoussi. Et les autorités ont également procédé à la fermeture de 20 cafés et de 5 snacks pour non-respect des mesures d’urgence sanitaire.

Aux quartiers Anassi et Lamaaguiz, les propriétaires et gérants de commerce de proximité, de cafés et de restaurants, ont été informés de l’obligation de fermer à 20 heures. S’agissant du marché de proximité « Bilal », à Sidi Moumen, les autorités ont décrété qu’il doit fermer à 18h. Les mêmes autorités ont également décidé la fermeture d’un espace de jeux pour enfants, à Sidi Moumen aussi, pour non-respect des mesures préventives et sanitaires.

Toutes les mesures précitées augurent-elles d’un reconfinement prochain et plus strict de la capitale économique? C’est la question que se posent les Bidaouis et dont la réponse sera connue dans les prochains jours et dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique à Casablanca.

Pour l’heure, il est à rappeler que 218 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures, au Grand Casablanca, sur 263 cas enregistrés au niveau de la Région.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)