Casablanca: scène dramatique à Ahl Loghlam

Les éléments de la Sûreté nationale du district de Sidi Bernoussi à Casablanca ont procédé, ce vendredi après-midi, à l’arrestation d’un individu âgé de 42 ans, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire de vol de voiture et d’homicide volontaire.

Le mis en cause a tenté, dans la zone d’Ahl Loghlam, de voler la voiture de la victime qui avait laissé le moteur de son véhicule en marche, indique un communiqué de la DGSN qui précise que la victime avait résisté à la tentative de vol en s’accrochant avec force à sa voiture tout au long d’une certaine distance et a fini par se heurter fortement contre une autre voiture qui se trouvait sur les lieux.

Le suspect a ainsi entraîné la mort du propriétaire du véhicule en roulant délibérément à grande vitesse, ajoute la même source, notant que le corps de la victime a été déposé à la morgue à l’hôpital pour autopsie, alors que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, ainsi que pour l’examen d’une éventuelle implication du suspect dans une affaire similaire de vol de véhicules et pour laquelle il faisait l’objet d’un avis de recherche émis par la police judiciaire de Aïn Chock à Casablanca.

M.S. (avec MAP)