Casablanca: scandale d’emplois fictifs à Médiouna

Ce dernier, selon le journal “Assabah”, était aussi chargé de superviser la distribution des bons de gasoil pour un montant de 60 millions DH par an alors que la plupart des véhicules de la Commune n’étaient pas fonctionnels et immobilisés.

Les membres du Conseil de la Commune d’El Haraouine de la province de Mediouna, à Casablanca, ont été scandalisés quand le montant total des recettes des agents occasionnels a été la divulgué. La commune aurait distribué pas moins de 120 millions de DH par an à soixante-dix travailleurs, dont réellement seulement 15 étaient effectifs. Le reste a été distribué à raison de 1600 DH par mois à des connaissances du président et de ses partisans pendant la campagne électorale, le tout défalqué sur le budget de la Commune.