Casablanca: rumeurs autour d’un projet inauguré par le roi

La direction régionale de la Santé à Casablanca-Settat a démenti, ce mercredi, les informations relayées sur les réseaux sociaux à propos de la fermeture du centre médical de proximité Sidi moumen, juste après sa mise en service lundi dernier.

“Les unités de soins du Centre médical poursuivent leur travail et ont assuré, lundi et mardi, 271 services de santé et des soins médicaux”, a fait savoir la direction régionale dans un communiqué.

Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, ce Centre comporte notamment un pôle des urgences, une unité d’imagerie, un laboratoire, ainsi que des unités d’accouchement et des soins de santé primaires, a-t-on précisé de même source.

Le Centre abrite aussi une unité chirurgicale et une autre d’hospitalisation avec un total de 12 lits, a ajouté le communiqué, soulignant que l’ensemble de ces unités sont dotées des équipements nécessaires. Le Centre médical de proximité de Sidi moumen applique l’horaire administratif, tandis que l’unité d’accouchement et le pôle des urgences assurent la permanence 24/24, a-t-on conclu.

Rappelons que le roi Mohammed VI a procédé, lundi 20 mai à l’arrondissement Sidi Moumen (Préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi), à l’inauguration d’un Centre médical de proximité, réalisé pour un investissement global de 60 millions de dirhams.

Ce projet solidaire, dont les travaux de construction ont été lancés par le Souverain le 11 octobre 2016, vise à améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, à consolider l’offre de soins en faveur des populations vulnérables, et à assurer un développement humain global, durable et intégré.

S.L. (avec MAP)