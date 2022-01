Casablanca: Rmili reçoit le bureau du Cercle d’Amitié Maroc-Israël

La présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a reçu au milieu de cette semaine le bureau du Cercle d’Amitié Maroc-Israël.

Un communiqué de la commune de Casablanca a indiqué que le président du Cercle, Gabriel Banon, a présenté au nom du bureau les félicitations à Mme Rmili pour sa nomination à la tête de la ville de Casablanca, exprimant la fierté du Cercle pour cette élection comme première femme à ce poste important.

M. Banon a également rappelé, à cette occasion, les missions dévolues au Cercle d’Amitié Maroc-Israël, ainsi que ses axes de travail et les motivations de chacun de ses membres de partager leurs expériences et de les mettre dans un élan patriotique au service des citoyens des deux pays.

« Cette contribution dépassera la réflexion et s’inscrira dans l’accompagnement des institutions et structures qui souhaiteraient développer des actions ou investissements entre les deux pays et la volonté d’organiser une série d’échanges entre les citoyens des deux peuples pour une meilleure connaissance de la richesse des deux cultures », a ajouté M. Banon.

Pour sa part, Mme Rmili a salué les actions que le Cercle souhaite entreprendre tant sur le capital immatériel que sur le plan des échanges interculturels et aussi le transfert du know-how entre des villes en Israël et la métropole de Casablanca notamment en matière de gestion territoriale.

Cette rencontre s’est déroulée en présence également du vice-président du conseil de la commune de Casablanca chargé de la coopération internationale, Abderrahim Ouatas.