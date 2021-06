Casablanca: réouverture imminente de la gare Oulad Ziane

Grande nouvelle pour les professionnels du transport. Les autorités de Casablanca s’apprêtent à donner leur feu-vert pour la réouverture de la gare routière Oulad Ziane après plus d’un an de fermeture pour cause du covid-19.

Selon une source sûre de Le Site info, la date de la réouverture n’a pas encore été fixée mais les responsables ont assuré aux professionnels que la gare rouvrira très prochainement. Et d’ajouter que la celle-ci subite actuellement des travaux de réaménagement avant la reprise de l’activité.

L’annonce a fait le bonheur des professionnels du secteur, d’autant plus que quelques jours seulement nous séparent des vacances estivales et de l’Aid Al Adha

N.M.