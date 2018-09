Casablanca: première réaction de la mère de Khadija (VIDEO)

La mère de la petite Khadija, kidnappée depuis une semaine, a exprimé sa joie d’avoir retrouvé sa fille. D’après son témoignage à la police, Khadija a été enfermée au domicile d’une femme inconnue.

Soulagée, la maman, qui a passé une semaine cauchemardesque, a déclaré à la presse que sa fille se porte bien, soulignant qu’elle a subi une visite médicale à l’hôpital Ibn Rochd, après avoir été entendue par la police.

Et d’ajouter que Khadija est revenue chez elle saine et sauve et c’est tout ce qu’elle espérait, peu importe qui l’a kidnappée.

Pour rappel, Khadija Khezri, une petite fille de 5 ans avait été enlevée il y a une semaine dans le quartier El Oulfa, à Casablanca. Elle a été retrouvée ce samedi.

H.M.