Casablanca: pour sauver son mari, une femme lance un appel poignant (VIDEO)

Comment se fait-il qu’un citoyen malade ne puisse être hospitalisé afin de pouvoir bénéficier de soins appropriés à son état de santé?

C’est l’interrogation lancinante et désespérée d’une femme qui n’a eu de cesse de demander que son mari soit pris en charge à l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca. Précisant que l’un des pieds du malade, très malodorant, risque de développer une gangrène.

Cela fait déjà plus de deux mois que l’hôpital refuse d’accepter de s’occuper du cas de son mari, a déclaré cette femme en larmes à Le Site info. Et elle a amèrement précisé qu’à chaque fois, aucune explication n’est fournie au sujet de ce refus d’hospitalisation. Pendant ce temps, les souffrances du malade ne cessent d’empirer et son pied déjà atteint de putréfaction risque d’être gangrené, voire amputé.

L.K.