Casablanca: plusieurs trafiquants de drogue dans les filets de la DGSN

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, lundi et mardi derniers, six individus dont une femme pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique mercredi que les mis en cause ont été interpellés dans la ville de Casablanca et ses environs au niveau des régions de Mansouria, Had Soualem et Chellalat, et ce dans le cadre de l’enquête menée par les services de police suite à la saisie de 715 kg de Chira, à bord d’un conteneur, dans un parking à Ben M’Sik le samedi 13 février 2021.

Les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 912 kg supplémentaires de Chira dans le domicile de l’un des prévenus au quartier Sidi Moumen à Casablanca, outre un véhicule 4×4 qui se trouvait dans un entrepôt dans la zone rurale de Had Soualem.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et l’ensemble des actes reprochés aux suspects, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)