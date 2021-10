Casablanca: plusieurs restaurants lourdement sanctionnés

Le président de l’Association Atlas des bars, restaurants et boîtes de nuit a révélé de nouvelles données concernant les sanctions prises par les autorités locales de Casablanca, à l’encontre de propriétaires de restaurants qui ont enfreint les mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Kacem Jadouri Jilali a ainsi déclaré à Le Site info qu’il a été procédé au retrait définitif de la licence de vingt restaurants de Casablanca pour non-respect des mesures préventives, décrétées par les autorités compétentes en vue d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19.

Un retrait temporaire et des avertissements ont aussi visé cinquante autres restaurants, pour les mêmes raisons précitées, a ajouté le président de l’Association Atlas des bars, restaurants et boîtes de nuit. Celui-ci a également déploré que ces sanctions aient eu pour conséquences sociétales de condamner de nombreuses personnes au chômage et de nombreuses familles à la disette, voire à la clochardisation.

Il aurait été plus judicieux que les autorités locales aient eu recours à des sanctions pécuniaires administrées aux contrevenants, au lieu du retrait de la licence, a poursuivi Kacem Jadouri Jilali qui a expliqué que la majorité des infractions retenues contre les propriétaires des restaurants sanctionnés sont le non-respect de la distanciation physique et de l’horaire de fermeture.

A.A.