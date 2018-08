Casablanca: Pierrette M’jid percutée par un jeune chauffard à Ain Diab

C’est une bien triste nouvelle que nous venons d’apprendre. La militante Pierrette M’jid, veuve de Feu Mohammed Mjid, l’ex-président de la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT), a été percutée par une voiture à la corniche de Ain Diab alors qu’elle faisait une marche quotidienne.

Soufiane M’jid, président de la fondation Mohamed M’jid et fils de la défunte a affirmé que sa mère a été percutée par un chauffard au niveau du mall. “Il a percuté ma mère, la tuée et a pris la fuite…il est ensuite revenu pour voir son état. C’est alors qu’il rentré dans un camion et que la police l’a arrêté. Le jeune qui a commis l’irréparable doit être sévèrement puni par la loi. Une enquête doit être faite pour savoir s’il était dans un état normal”.

Belkacem Boutayeb, chargé de communication de la fondation Mohamed M’jid a affirmé au quotidien Le Matin que “c’était une grosse voiture conduite par un gamin de 18 ans offerte par les parents de ce jeune homme. Il venait d’obtenir son permis et il était sous l’effet de la drogue et de l’alcool. Il a percuté Madame M’jid et a voulu s’enfuir”.

Pierrette M’jid, 87 ans, est décédée au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Les funérailles de Pierrette Mjid se dérouleront mardi 7 août 2018 à la prière d’Al Asr au cimetière Arrahma.

