Casablanca: perturbation de circulation au niveau de plusieurs avenues (PHOTOS)

Casa Transports a annoncé que plusieurs routes et avenues connaîtront des fermetures alternées dans les prochains jours, à cause des travaux de renforcement de la voirie déjà avancés le long du tracé de « Casabusway Bw1 et Bw2 ».

De ce fait, plusieurs avenues seront fermées pendant 12 jours afin de permettre lesdits travaux qui se font par tranches, dont la première rive intéressera, à partir de ce lundi 7 février, le Boulevard Al Joulane vers le Boulevard Mohammed VI, comme suit:

1- Entre le Boulevard Al Joulane et la rue 43 dont les fermetures dureront 6 jours.

2- Entre la rue 43 et la rue 12, dans l’arrondissement de Sbata (6 jours de fermeture aussi).

3- Entre la rue 12 et le Boulevard Mohammed VI ( fermeture de 3 jours).

Quant aux travaux prévus de la deuxième rive, ils débuteront du Boulevard Mohammed VI vers le Boulevard Al Joulane, comme suit:

1- Entre le Boulevard Mohammed VI et la rue 43, avec 8 jours de fermeture.

2- Entre la rue 43 et le Boulevard Al Joulane, avec 6 jours de fermeture.

D’autre part, les travaux de revêtement total intéresseront le carrefour du Boulevard Al Hachimi Al Filali et du Boulevard Al Qods et ce, à partir de la nuit du mardi 8 février jusqu’à celle du dimanche 14 février courant. Les travaux de revêtement de la plateforme Casabusway, avec la couche finale de béton, eux, ont démarré le samedi 5 février courant, et comporteront trois carrefours:

Le carrefour Rond-Point Azbane, en deux étapes dont chacune durera 25 jours; le carrefour Sidi Abdrahmane, en deux phases également, de 12 jours chacune et le carrefour Boulevard Oued Loukous, dont la fermeture provisoire sera de 12 jours.

Afin de procéder aux travaux d’aménagement de façade à façade pour une durée de 20 jours, jusqu’au 18 février le tronçon du Boulevard Moulay Youssef, entre le Boulevard HassanII vers le Boulevard Roudani, sera fermé. Mais, assure Casa Transports, la déviation sera possible, via le Boulevard Rachidi dont la circulation a été rendue à double sens.

MR