Casablanca: ouverture d’une mosquée à 5 étages (VIDEO)

Pour la première fois au Maroc, une mosquée à plusieurs étages a vu le jour au quartier de la Gironde, à Casablanca.

La mosquée se situe en plein milieu d’immeubles résidentiels. Un responsable a révélé à Le Site info que le bâtiment contient 5 étages et est équipé d’ascenseurs. Le rez-de-chaussée et les trois premiers étages sont réservés à la prière, le quatrième et le cinquième sont réservés aux cours d’apprentissage du Coran et de lutte contre l’analphabétisme. Des habitations y sont été également prévues pour l’Imam et le Muezzin ajoute-t-on.

