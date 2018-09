Casablanca: où sont donc passées les caméras de surveillance?

Ces caméras de surveillance ont d’ailleurs été également installées pour la régulation du trafic routier, la détection automatique d’incidents (conduite à contresens, objets abandonnés, stationnement interdit), la mobilisation à temps des forces de l’ordre et l’identification des objets, personnes et véhicules suspects.

Les caméras de surveillance, installées depuis quelques dans les rues de Casablanca afin de garantir une plus grande sécurisation de l’espace public ne servent plus à rien.