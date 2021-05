Casablanca: opération nettoyage à l’ancienne médina (VIDEO)

Ce vendredi matin, 28 mai, les autorités locales casablancaises n’ont pas lésiné à employer les grands moyens pour libérer des espaces publics, illégalement occupés par des marchands ambulants, dans différents endroits de l’ancienne médina de la capitale économique.

La caméra de Le Site info a pu constater la large campagne menée par les autorités compétentes à l’encontre de certains marchands ambulant et ont procédé à la démolition de certaines baraques en plastique, illégalement placées par-ci et par-là, de façon vétuste et anarchique.

Par ailleurs, le président de l’Association Al Karama des conducteurs professionnels a déclaré à Le Site info que des marchands ambulants investissent la voie publique et entravent toute circulation, voire l’empêchent complètement et abusivement.

Mustapha Chaâbane a donc exprimé son entière satisfaction vis-à-vis l’action des autorités locales, en saluant chaleureusement cette campagne d’assainissement, ayant permis de libérer, enfin, des espaces publics illégalement occupés pendant de nombreuses années.

A.Z.