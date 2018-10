Casablanca: on sait d’où viennent les mauvaises odeurs

Pour rassurer les Casablancais, le Conseil de la ville a annoncé sa décision de fermer la plus grande décharge du Maroc, au mois d’avril prochain. Mais les responsables ont indiqué que les ordures seront toujours stockées quelques part dans la région de Casablanca et que la question du recyclage des ordures étaient une affaire complexe qui n’est pas prête de voir le jour.

