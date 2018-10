Casablanca: on lui ampute la main pendant une balade en amoureux

Selon la DGSN, les expertises génétiques, menées par la police scientifique et technique, ont permis de déterminer l’identité de la victime. Le cadavre mutilé appartient à un vagabond âgé de 33 ans qui faisait l’objet d’un avis de recherche pour coups et blessures volontaires par les services de sûreté d’Oujda depuis 2004.

Une proche de la victime a confié à Lesiteinfo que l’agression a eu lieu entre les quartiers Al Azhar et Farah Salam où le jeune homme se baladait, accompagné de sa fiancée. «Son état est critique. Il est entre la vie et la mort. On a beau dénoncé l’insécurité qui règne dans la région, en vain», a-t-elle déploré.