Casablanca: on en sait plus sur la date d’ouverture du zoo de Ain Sebaâ

Il est prévu que la date de l’ouverture du parc zoologique de Ain Sebaâ, à Casablanca, soit officiellement annoncée au début de l’année 2023.

A cet effet, un responsable du Conseil communal de la capitale économique a affirmé que le prix d’entrée au zoo précité sera décidé lors de la session ordinaire du mois de février prochain.

Les prix proposés par le Conseil de la ville seraient de 30 DH pour les enfants et de 50 DH pour les adultes. Quand aux enfants de moins de 5 ans, ils auraient accès au parc zoologique de façon gratuite, alors que les familles bénéficieraient d’un « pack familial », en vue de les encourager à s’y rendre, a-t-on précisé.

La même source a aussi ajouté que le Conseil de Casablanca sera dans l’obligation d’injecter annuellement 10 millions de dirhams en vue de l’entretien du parc. Une somme, a-t-on également souligné, qui coûtera cher au budget de la Commune!

Et de poursuivre que plus le prix d’entrée serait élevé, plus le coût de l’entretien du zoo serait conséquent et plus onéreux pour la Commune, alors que d’autres projets de divers secteurs auraient grand besoin de ces investissements pécuniaires.

L.A.