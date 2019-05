Casablanca: on a testé le pont à haubans (VIDEO)

Les Casablancais peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Annoncée pour fin 2018, la mise en service du pont à hauban de Sidi Maârouf avait été reportée à maintes reprises. Le pont a enfin été ouvert à la circulation ce vendredi 10 mai, à 6h du matin.

Depuis plusieurs mois, les Bidaouis attendaient avec impatience sa mise en service. Et avec le mois de Ramadan, les embouteillages avaient provoqué la colère des Casablancais qui empruntent le chemin du pont.

Après l’ouverture du pont, les Casablancais ne sont pas satisfaits à 100% puisqu’aux heures de pointe, les embouteillages perdurent et s’aggravent au niveau du rond point situé avant le pont. Mais sinon, la circulation est assez fluide en dehors des heures de pointe. Globalement, les automobilistes sont soulagés. Mais une question reste sans réponse: quand sera-t-il inauguré officiellement ?

Rappelons que la conception globale de cet aménagement a pour finalité de résorber le niveau de congestion de la circulation induite par un trafic exceptionnel de 17 000 véhicules/h en heures de pointe, de garantir le bon fonctionnement du carrefour avec le passage du tramway, d’assurer une liaison fluide de l’axe Aéroport Mohammed V et les différents centres d’affaire de la zone, dont Technopark, Zénith et Casa Nearshore et d’améliorer le confort de la circulation des piétons, selon le ministre des Transports.

S.L.