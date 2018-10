Casablanca: nouvelles révélations sur la kidnappeuse de la petite Khadija

La mise en cause a été placée en garde à vue sur fond de l’enquête menée sous la supervision du parquet, afin de déterminer les circonstances et les motifs de son acte criminel et de vérifier son éventuelle implication dans d’autres crimes, conclut le communiqué.

Les services de la préfecture de police de Casablanca ont été informés, le 24 septembre dernier, de la disparition de la fillette dans des circonstances mystérieuses, souligne la DGSN dans un communiqué, faisant savoir que la mineure a été retrouvée en bon état de santé après quatre jours d’enquêtes et d’investigations menées sur le terrain et appuyées par des expertises techniques.

Et d’ajouter que selon les premiers éléments de l’enquête, la mise en cause est également soupçonnée d’avoir enlevé le 21/09/2016 un bébé de sexe féminin du service maternité de l’hôpital d’enfants El Harouchi.