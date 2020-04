Casablanca: nouvelles arrestations à l’ancienne médina (VIDEO)

Les services sécuritaires de Casablanca, comme d’ailleurs leurs collègues des autres villes, veillent au respect de l’état d’alerte d’urgence sanitaire et à celui de la consigne du confinement chez soi.

Leur mission est également l’interpellation des contrevenants qui ne veulent pas entendre raison, par bravade, inconscience, incivisme et bêtise.

Encore une fois, la caméra de Le Site Info a suivi l’une de ces opérations dans des quartiers de l’ancienne médina de la capitale économique. Et les éléments de la Sûreté nationale et ceux des Forces auxiliaires ont, encore une fois, interpellé un grand nombre de “récalcitrants”, enfreignant les mesures strictes d’état d’alerte sanitaire et de confinement chez soi.

Il s’agit de ressortissants marocains, bien sûr, mais également de nombreux Subsahariens résidant à Casablanca. Les uns et les autres ayant fait fi des mesures préventives décrétées par les autorités marocaines en vue d’endiguer le risque de propagation du Covid-19.

A rappeler, pour tous ceux qui osent encore faire la sourde oreille, que l’état d’alerte sanitaire et la consigne du confinement chez soi ont comme date butoir le 20 avril courant. Jusqu’à nouvel ordre, s’entend!

Larbi Alaoui