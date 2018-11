Casablanca: nouvel effondrement dans l’ancienne médina

L’ancienne médina de Casablanca a été, encore une fois, secouée par un terrible incident. Une maison menaçant ruine s’est effondrée dans les premières heures de ce lundi 19 novembre, à côté de l’ancien cimetière israélite.

Selon une source de Le Site info, l’effondrement n’a pas fait de dégâts humains, précisant que des Subsahariens résidaient dans cette maison mais l’ont quittée la semaine dernière. Et d’ajouter que les habitants sont dans un état lamentable et ont quitté leurs domiciles directement après l’incident, d’autant plus que la région a été secouée, il y a quelques jours seulement, par l’effondrement d’une maison, faisant deux morts un blessé.

La même source a souligné que les averses qui s’abattent actuellement sur Casablanca plongent les résidents de l’ancienne médina dans l’inquiétude. Le dernier effondrement était, en effet, du aux intempéries qui ont touché la métropole.

K.Z.