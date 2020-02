Casablanca: nouvel arrêt du tram causé par un accident

Ce jeudi matin, un autre accident a grandement perturbé le trafic du tram casablancais. Sur sa page officielle Facebook, la direction de Casa Tramway a expliqué que cette perturbation,au niveau de la station “Ali Yata”, est due à un accident du tram ayant percuté un piéton.

Par conséquent, l’accident a nécessité l’intervention conjointe des techniciens Maintenance, de la sécurité nationale, ainsi que de la protection civile, a précisé ladite direction. Et ce, afin de permettre la reprise des conditions de sécurité et celle du trafic, dans les plus brefs délais.

En revanche, Casa Tramway n’a évoqué nulle information concernant l’état de santé du piéton, suite aux rumeurs sur les graves blessures qu’auraient subies ce dernier. La direction s’est contentée de présenter ses plates excuses aux clients pour cette perturbation du trafic du tram;

A signaler que certains passagers ont dû avoir recours à d’autres moyens de transport afin de vaquer à leurs affaires.

L.A.