Casablanca: nouveaux éléments dans l’affaire du décès du Pacha de Bernoussi

Les autorités ont également relevé que le pare-chocs de la voiture ne portait aucune marque susceptible de prouver que la victime est décédée des suites de jets de pierre. Si un pavé de 16kg a été retrouvé à proximité de la voiture, la police a écarté l’hypothèse qu’il soit la cause du décès. “Si la pierre avait été jetée d’en haut… Dans ce cas-là, elle endommagera le pare-chocs, fracassera la tête du Pacha et lui causera des fractures au niveau du sternum. La victime n’affichait rien de cela…”, a précisé le quotidien.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK