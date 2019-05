Casablanca: non, il n’y a pas eu d’émeutes à Oukacha

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé que la vidéo relayée sur YouTube prétendant que les faits y figurant ont eu lieu à la prison locale de Ain Sebaâ, est un ancien enregistrement qui ne se rapporte pas à des événements actuels dans les institutions situées dans l’enceinte du centre pénitentiaire de Ain Sebaâ.

La DGAPR a dénoncé, dans une mise au point, la diffusion de cette vidéo qui se veut récente, mais qui ne mentionne ni sa date, ni son contexte, et ce dans le but de semer la discorde et d’induire en erreur l’opinion publique.

L’enregistrement concerne les faits qui ont marqué le Centre de réforme et d’éducation de Ain Sebaâ en juin 2016, suite aux émeutes déclenchée par les pensionnaires de cette institution à cette époque-là, précise la Délégation, ajoutant que la vidéo n’a aucun lien avec des événements actuels dans les institutions du centre pénitentiaire de Ain Sebaâ de Casablanca.

Ces institutions fonctionnent de manière normale et n’ont été témoin d’aucune émeute, a assuré la DGAPR, notant qu’au contraire elles accueillent un ensemble d’activités d’intégration consacrées au mois sacré de Ramadan.

S.L. (avec MAP)