Casablanca: Nabila Rmili s’attaque aux trappes d’égout défectueuses

La présidente de la Commune de Casablanca, Nabila Rmili, a donné ses instructions à l’entreprise habilitée à gérer le secteur des eaux usées, de surveiller, d’entretenir et de changer d’urgence les trappes d’égout. Et ce, afin d’éviter tout danger menaçant la vie et les biens des citoyens.

Un communiqué de la Commune, dont Le Site info détient copie, indique que les instructions de Nabila Rmili viennent par mesure de précaution et sur la base des plaintes répétées des Casablancais.

Les instructions de la maire de Casablanca viennent également suite à une inspection sur le terrain des canaux d’égouts, dont certains sont gravement détériorés.

