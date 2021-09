Casablanca: Nabila Mounib au bureau de vote (PHOTO)

La Secrétaire générale du parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, a fait part de son souhait que les élections législatives, régionales et communales qui se déroulent mercredi à travers l’ensemble des régions du Royaume, puissent contribuer à asseoir les fondements d’une démocratie réelle à même de moraliser l’action politique.

Dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir national dans un bureau de vote à Casablanca, Mounib a indiqué que sa formation politique participe à ces élections « en vue de construire une démocratie réelle et non pas une démocratie électorale », appelant l’ensemble des électeurs à participer massivement à ce scrutin pour choisir ceux et celles qui sont capables de les représenter de la meilleure manière et de réaliser leurs aspirations et attentes pour le développement.

A cet égard, elle a insisté sur l’importance de la responsabilité des citoyens en matière de choix électoral libre et adéquat pour élire des compétences et des représentants intègres capables de relever le défi du développement et de défendre les questions nationales décisives.

Casablanca, qui compte 16 arrondissements ventilés sur 8 préfectures, est en tête des villes du Royaume en termes de bureaux de vote, de circonscriptions électorales et de nombre d’électeurs et de candidats.

La région de Casablanca-Settat dispose de 12 sièges au titre des élections législatives régionales, alors que le nombre de sièges du conseil de la région est de 75, dont 29 réservés aux femmes.

24 listes électorales représentant différentes formations politiques sont en lice pour remporter ces sièges. Les bureaux de vote au niveau de la région sont au nombre de 6.888, dont 702 bureaux centraux.

S.L. (avec MAP)