Casablanca-Mohammédia: les lignes de bus suspendues

La société Alsa Al Baida, délégataire du transport urbain par bus dans le Grand Casablanca, a décidé, depuis lundi 3 août, la suspension des déplacements en bus entre la capitale économique et Mohammédia.

Dans une déclaration à Le Site Info, une source au sein de ladite société a expliqué cette décision par la mesure décrétée par les autorités compétentes, depuis une semaine, d’interdire les déplacements de et vers Casablanca. Et ce, à cause de l’augmentation constatée des cas confirmés de Covid-19 dans plusieurs villes marocaines. Mais, a ajouté notre source, cette interdiction de circulation des autobus entre Casablanca et Mohammédia n’est que « provisoire ».

Et de préciser également qu’elle concerne les autobus des lignes M01, 800 et 900.

