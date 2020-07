Casablanca: meurtre sordide au quartier Sbata

Le quartier Sbata, à Casablanca, a été secoué vendredi par un meurtre sordide. Une jeune femme a été mortellement poignardée au cou par son mari suite à une violente dispute. Selon une source de Le Site info, le couple se serait disputé à cause de la jalousie maladive du mis en cause, précisant que ce dernier maltraitait la victime et la violentait.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont arrêté le coupable qui a été placé en garde à vue. Le corps a été transféré à la morgue et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre.

H.M.