Casablanca: mesures sanitaires drastiques dans les hôtels (VIDEO)

Depuis quelques jours, les grands hôtels de Casablanca redoublent d’efforts pour préserver la santé des visiteurs et mettre en place des mesures sanitaires renforcées.

Plusieurs établissements de renom ont en effet mis tous les moyens possibles, afin de ne prendre aucun risque. Distanciation sociale d’un mètre 50, réduction du nombre de tables, espacement des tables, respect des gestes barrières…rien n’est laissé au hasard.

C’est la cas du Sofitel Casablanca Tour Blanche, où ces mesures sont respectées à la lettre et où le masque et le lavage fréquent des mains sont obligatoires. Comme on peut le constater dans la vidéo ci-dessous, la Direction a renforcé les protocoles de nettoyage et de protection (bouton d’ascenseur, poignée d’ascenseur…). « Le groupe Accor a mis en place le label « All Safe » qui impose à tous les hôtels d’obéir à de nouvelles normes encore plus drastiques », nous déclare Jérôme Lobier, Directeur Général du Sofitel Tour Blanche. Il explique que « accueillir, protéger et prendre soin des autres est au coeur même de ce que nous faisons et de qui nous sommes ». Vidéo.