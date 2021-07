Aïd Al-Adha: mesures renforcées à la gare routière Oulad Ziane

La réouverture de la gare routière Oulad Ziane ne signifie pas pour autant laisser-aller et laxisme, à l’approche de l’Aïd Al-Adha et face à la situation sanitaire au Maroc, « sous contrôle , mais inquiétante », selon l’expression d’un éminent épidémiologiste.

C’est ainsi que les autorités locales ont renforcé les contrôles à Oulad Ziane, selon une source concordante de Le Site info. Aussi, les agents d’autorité ne permettent-ils pas l’entrée de la gare routière aux voyageurs ne possédant pas une autorisation exceptionnelle de déplacement ou ne présentant pas un pass vaccinal. Mesures normales, préventives et sanitaires, entrant dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le gouvernement en vue d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouvelles souches.

A l’intérieur de la gare routière également, des mesures strictes ont été prises, dont l’obligation pour les voyageurs du port correct du masque de protection, ainsi que le respect de la distanciation physique. De même qu’il n’est plus permis aux voyageurs de prendre leurs billets devant la porte de la gare, comme cela se faisait auparavant, mais de s’adresser aux bureaux réservés à cet effet afin d’éviter tout bousculement et anarchie .

Les autorités locales invitent aussi les voyageurs et, plus particulièrement les chauffeurs d’autocars, à s’abstenir de tout rassemblement, devant ou à l’intérieur de la gare routière Oulad Ziane.

Larbi Alaoui