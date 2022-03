Casablanca: Maya critique le choix de Radwa El Sherbiny pour célébrer le 8 mars (VIDEO)

La danseuse marocaine, Maya Dbaich, a vivement critiqué une entreprise de communication d’avoir choisi l’animatrice Radwa El Sherbiny pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Elle a également critiqué l’accueil très chaleureux et « exagéré » réservé à l’animatrice égyptienne.

Maya a également exprimé sa désapprobation de la « marginalisation » d’un grand nombre de dames marocaines militantes qui sont plus au courant de la situation et des causes défendues par les femmes marocaines. Au lieu de cela, l’on a préféré inviter une animatrice égyptienne « pour débattre de sujets d’une société qui ne ressemble pas à la nôtre », a martelé la danseuse marocaine.

Celle-ci a choisi une story sur son compte Instagram pour exprimer son avis en précisant: « Je ne suis pas contente du tout et je ressens comme une sorte de provocation. Ceci, car j’ai vu la vidéo d’une animatrice qui a son émission dans un autre pays. Emission que je n’ai jamais vraiment suivie car elle évoque des sujets de ce pays qui n’ont rien à voir avec nos propres préoccupations ».

« Elle est venue au Maroc, on l’a fait y venir! Nous exagérons comme d’habitude car de ma vie je n’ai vu la présentatrice marocaine d’une émission avoir été invitée dans l’autre pays et y avoir été si chaleureusement accueillie comme nous l’avons fait pour cette animatrice », a encore asséné Maya.

