Casablanca-Marrakech: un homme périt dans un terrible accident

Une voiture s’est renversée sur l’autoroute reliant Casablanca à Marrakech, mercredi soir, a appris Le Site info. Son conducteur, un jeune homme, a perdu la vie sur le coup. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, selon des témoins oculaires.

Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame pour prendre les choses en main. Le trafic a été paralysé le temps de l’intervention des secours.

Le corps de la victime a été évacué à la morgue et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

