Casablanca: malgré l’interdiction, des citoyens se ruent vers la gare de l’Oasis (PHOTOS)

Plusieurs citoyens des villes concernées par l’interdiction de déplacements tiennent à les quitter afin de passer l’Aid en famille. Comme le démontrent les photos ci-dessous qui nous viennent de la gare de l’Oasis à Casablanca.

Des personnes présentes sur place cherchent inlassablement un moyen de contourner l’interdiction et rejoindre leur famille. Parmi ces personnes, beaucoup ont attendu des heures pour avoir l’autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités.

Rappelons que la nuit du dimanche à lundi a connu un mouvement sans précédent sur les autoroute et une affluence monstre sur les gares et gares routière. Et ce à cause de la décision de dernière minute du gouvernement d’interdire le déplacement à partie et vers 8 villes du royaume, en raison du nombre élevé de cas de Covid qui y sont enregistrés.

M.F.