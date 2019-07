Casablanca: liesse populaire après la victoire des Fennecs (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont-ils remporté leur deuxième Coupe d’Afrique des Nations après celle de 1976? Le visiteur étranger de la capitale économique du Royaume l’aurait cru aisément en assistant à la liesse populaire casablancaise, cette nuit du vendredi 19 juillet!

Eh bien, non! Que notre touriste se détrompe! C’est la deuxième victoire algérienne, après celle de 1990, que le peuple bidaoui a célébré de la plus belle des manières. Ceci, car pour les Casablancais et pour beaucoup de Marocains, les Fennecs sont considérés comme “la deuxième équipe nationale” du Royaume. Malgré le fait que certains compatriotes avaient les yeux de Chimène pour les Lions de la Terenga, au jeu chatoyant et beau, sous la férule de leur entraîneur, Aliou Cissé!

Les Bidaouis s’étaient rassemblés en grand nombre devant l’écran géant installé au Complexe Mohammed V pour assister à la finale de la CAN égyptienne. Un enthousiasme et une ferveur encore plus grandissant au sifflet final ayant consacré l’équipe nationale des voisins de l’Est championne d’Afrique de cette édition 2019 de la CAN.

“Dieu merci, nous sommes heureux en tant que public marocain de ce sacre. Nous aimons les Fennecs et nous avons souhaité leur victoire. Nous avions adoré ce qu’ils ont réalisé et ce ce quoi nos joueurs ont été incapables de parvenir. Notre bonheur est comparable à celui des Algériens”, a déclaré un supporter Marocain.

Un autre compatriote a renchéri que les Marocains félicitent chaleureusement le peuple algérien. Surtout après la sortie peu honorable des Lions de l’Atlas de la compétition continentale. “L’équipe algérienne a fait honneur à tous les Arabes et, après l’élimination prématurée de notre équipe, il était de notre devoir de supporter les Fennecs jusqu’a la victoire finale méritée”, a-t-il soutenu.

De son côté, un supporter algérien, ayant également suivi la rencontre au Complexe Mohammed V, a affirmé que cette finale a rendu heureux et le peuple algérien, et le peuple marocain.”Hamdoulillah, les Fennecs ont remporté la Coupe! Et je suis honoré par le Maroc qui nous a soutenus jusqu’au bout. “Khawa, Khawa” (Frères nous sommes, frères, nous restons!)”, a affirmé notre hôte algérien.

Larbi Alaoui