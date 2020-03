Casablanca: l’état d’urgence sanitaire entre en vigueur (VIDEO)

Le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire avec restriction de la circulation à partir de ce vendredi à 18h00, jusqu’à nouvel ordre. Ceci, afin de contenir la propagation du coronavirus, qui a déjà fait 3 morts jusqu’à présent dans le Royaume.

Dans les quatre coins du pays, et plus précisément à Casablanca, les éléments des Forces Armées Royales (FAR) sont mobilisés afin de faire respecter les dispositions de l’état d’urgence sanitaire, comme a pu le constater la caméra de Le Site Info.

Rappelons qu’un communiqué du ministère de l’Intérieur avait indiqué que la circulation sera conditionnée par l’obtention d’une autorisation de déplacement exceptionnelle auprès des agents d’autorité. Ce document permettra de se rendre au travail pour les administrations et les établissements ouverts, dont les sociétés, les usines, les travaux agricoles, les locaux et espaces de commerce en rapport avec la vie quotidienne du citoyen, les pharmacies, les secteurs bancaire et financier, les stations d’approvisionnement en hydrocarbures, les cliniques et cabinets médicaux, les agences des sociétés de télécommunications, les professions libérales indispensables et les locaux de vente des produits d’hygiène.

Pour rappel, le Maroc enregistre jusqu’à présent 74 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, dont 2 guérisons et 3 décès.

M.S.