Casablanca : les travaux du nouveau pont du Bd Mohammed VI avancent bien (VIDEO)

La société Casa Transports vient d’indiquer que les travaux de construction du nouveau pont du Bd Mohammed VI sont dans un état avancé. Ce nouveau pont, dont les travaux sont à 60 % de réalisation, vise à fluidifier la circulation tout au long de la route Ouled Ziane de Casablanca.

Situé au niveau du croisement du Bd Mohammed VI, Bd Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala, ce pont soulagera un bon nombre de personnes qui souffrent quotidiennement d’embouteillages sur ce trajet.

La société indique que le tronçon situé entre les bd Al Qods et Driss El Harti constituera le plus grand pôle d’échange du réseau TCSP : Casatramway (T3) et Casabusway (BW1). Il sera à proximité des arrêts Casabus et des grands taxis.

Le nouveau pont devrait être opérationnel d’ici à la fin d’année. Les travaux ont démarré en décembre 2021, pour une enveloppe budgétaire de plus de 171 millions de dirhams.

A.O.